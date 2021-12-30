أول ثمار تحسن العملة ينعكس على اسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري

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أقر اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن، امس، ضم قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وممثلي شركات حافلات النقل البري، تخفيض أسعار تذاكر ركاب حافلات النقل البري بما يتناسب مع المتغيرات السعرية وتحسن العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وشدد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، على ضرورة التزام شركات النقل البري ببيع التذاكر بالعملة المحلية ووفقا للمؤشر السعري المحدد .
ودعا الشركات إلى سرعة تجديد تراخيصها لتفادي تعرضها للمساءلة القانونية.