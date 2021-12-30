شاهد صور لصاروخ باليستي بعد سقوطه في مأرب الآهلة بالسكان

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صور لبقايا صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي على مدينة مارب الآهلة بالمدنيين صباح اليوم الخميس ،سقط في منطقة مفتوحة بمديرية الوادي، ولم يسفر عن خسائر او اصابات..