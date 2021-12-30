قتلى وجرحى من جنود العمالقة بشبوة في هجوم استهدف احدى المعسكرات

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-شبوة

عدد القراءات 883

سقط قتلى وجرحى اليوم الخميس، من الجنود التابعين لألوية العمالقة التي وصلت مؤخرا الى شبوة ،في هجوم شنه الحوثيون على احد المعسكرات .

وقالت مصادر عسكرية ان مليشيات الحوثي استهدفت معسكر «خمومة» بمديرية مرخة السفلى بصاروخ باليستي، اثناء تجمع عدد من جنود العمالقة.

رواية اخرى قالت ان الحوثيين استخدموا الطيران المسير في الهجوم على المعسكر.

واسفر الهجوم عن مقتل ما لايقل عن 7 جنود وجرح اخرين، وفقا لاحصائية اولية غير رسمية.

واستقبل مستشفى عتق عدد من الجرحى الذين تم نقلهم عقب الهجوم.