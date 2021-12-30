استخبارات التحالف والشرعية تنجحان في اختراق جماعة الحوثي من الداخل جامعة الحكمة ومكتب الثقافة بتعز ينظمان ندوة تحت شعار تعز ماض مشرق وحاضر متجدد الملك سلمان: حريصون على أمن اليمن وندعو الحوثي للاحتكام للعقل وتقديم مصالح الشعب اليمني على سواها وكالة فرنسية تكشف تفاصيل لأول مرة في القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين رئيس مجلس الوزراء القطري يكشف موقفه من تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء في 6 سنوات الصحة العالمية تحذّر من تسونامي إصابات كورونا الجديد التحالف يمهّد لمعركة شبوة بسلاح نوعي وغارات مكثفة إجراءات حكومية صارمة للحد من فوضى الأسواق الداخلية الكويتية تعلن قرارا طال انتظاره يخص الوافدين
أفادت مصادر عسكرية بأن العمليات الاستخباراتية لتحالف دعم الشرعية والقوات اليمنية نجحت في اختراق الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.
وقالت المصادر إن اختراق صفوف الحوثيين تم بالتزامن مع تصاعد الانشقاقات والخلافات الكبيرة في صفوف الميليشيا قيادة وقواعد جراء سياسة التمييز التي تتبعها.
وكشفت وجود خلافات بين عناصر الميليشيات نتيجة الاستئثار بالقيادة بناء على أسس مختلفة، من ضمنها القرب من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.
وكان تحالف دعم الشرعية قد عرض مقطعي فيديو، أحدهما لعنصر من حزب الله يجهز إحدى الطائرات المسيّرة المفخخة، وعنصر آخر يقوم بتوجيه قيادات في الميليشيات بالاستمرار في السيطرة على محافظة الحديدة ومينائها.
كما اعتبر نائب الرئيس الفريق الركن، علي محسن الأحمر، الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي بتبعيتها لإيران وحزب الله سعت لإعادة اليمن إلى الوراء خدمة لمشروع التوسع الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الأحمر قوله إن ما كشفه تحالف دعم الشرعية مؤخرا وما تحدث عنه اليمنيون من أدلة وحقائق تثبت تبني إيران وحزب الله للحوثيين وتوظيفهم، لتأجيج الصراع في اليمن والمنطقة وتهديد الأمن والاستقرار يستوجب من الجميع المزيد من اليقظة والتعاون ووحدة الصف لردع هذا الخطر الإرهابي وإفشال ما تحيك له إيران وأذرعها الخبيثة من مؤامرات ومخططات على بلادنا وأشقائنا في دول الجوار، وفق قوله.
يذكر أن التحالف كان أكد أن تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن.
كما شددد على أن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران.