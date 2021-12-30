جامعة الحكمة ومكتب الثقافة بتعز ينظمان ندوة تحت شعار تعز ماض مشرق وحاضر متجدد

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نظمت جامعة الحكمة فرع تعز بالشركة مع مكتب الثقافة بالمحافظة ندوة توعوية بعنوان تعز ماضِ مشرق وحاضر متجدد ضمن فعاليات مهرجان تعز الرابع للكتاب 2021م برعاية وزير الإعلام والثقافة الاستاذ معمر الإرياني ومحافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان.

وتهدف الندوة الى رفع الوعي المجتمعي والجماهيري والثقافة الوطنية بتاريخ مدينة تعز الماضي والحاضر المشرق والمتجدد والتعريف بتعز كأيقونة للعلم والمعرفة والثورات الوطنية تنوعت الندوة الى العديد من اوراق العمل الهادفة التي قدمها الدكتور سعيد اسكندر بعنوان صفحات مشرقة من تاريخ تعز في العصر الوسيط والدكتور صادق الصفواني بعنوان جوانب من معالم التراث في مدينة تعز والدكتور محمد مرشد بعنوان الأهمية الاقتصادية والثقافية لمحافظة تعز واثرها على الثورات اليمنية.

وتأتي هذه الندوة في إيطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال توعية وخدمة المجتمع.

وزار الضيوف والحاضرين معرض تعز الرابع للكتاب والذي تشارك فيه جامعة الحكمة بركن خاص يتم فيه عرض مراجع وكتب طبية وهندسية وإدارية وثقافية مميزة ومنتجات فكرية وعلمية لطلبة الجامعة.

معرض تعز الرابع للكتاب الذي شاركت فيه الجامعة ودشنت فعالياته يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر ويستمر إلى 30 ديسمبر تنوع للعديد من المعارض الفنية والتشكيلية والبرامج والفعاليات والندوات الثقافية والأدبية والوطنية المختلفة واختتمت الندوة بتكريم المشاركين بالاوراق العلمية وتكريم جامعة الحكمة من قبل مكتب الثقافة بالمحافظة لدورها الريادي في الشراكة المجتمعية ومشاركتها في فعاليات مهرجان تعز الرابع للكتاب 2021م