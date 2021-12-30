الملك سلمان: حريصون على أمن اليمن وندعو الحوثي للاحتكام للعقل وتقديم مصالح الشعب اليمني على سواها

الخميس 30 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن قلق المملكة حيال عدم تعاون إيران مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويرها لبرامج الصواريخ الباليستية.

وأكد الملك سلمان خلال كلمة له عبر الاتصال المرئي لدى افتتاحه أعمال السنة الثانية لمجلس الشورى السعودي، على الدور السلبي الذي تقوم به إيران في المنطقة، وعبر عن أمله في ان يتغير هذا الدور "وأن تتجه(إيران) نحو الحوار والتعاون".

وبحسب وكالة الانباء السعودية"واس" فقد أشار العاهل السعودي الى ان بلاده تتابع "بقلق بالغ سياسة النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك إنشاء ودعم الميليشيات الطائفية والمسلحة والنشر الممنهج لقدراته العسكرية في دول المنطقة، وعدم تعاونه مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي وتطويره برامج الصواريخ الباليستية".

وأوضح ان المملكة، تتابع بقلق الدعم المتواصل الذي يقدمه النظام الإيراني "لميليشيا الحوثي الإرهابية الذي يطيل أمد الحرب في اليمن ويفاقم الأزمة الإنسانية فيها، ويهدد أمن المملكة والمنطقة"..."ظهر جليا خطورة وصول الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات الحوثية الإرهابية، وذلك من خلال الاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والمرافق المدنية في المملكة".

وجدد الملك سلمان، التأكيد على حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وقال إن المملكة "تعمل على رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ودفع الأطراف كافة للقبول بالحلول السياسية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة". موضحا المبادرة التي طرحتها المملكة لانهاء الصراع في اليمن ودعمها المتواصل لـ "الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216".

كما دعا "الحوثيين إلى أن يحتكموا لصوت الحكمة والعقل، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم على سواها".

وعبر الملك سلمان عن الموقف السعودي الثابت "تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتدعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها، وتجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الإقليمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".