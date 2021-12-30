ابن سفير إيران لدى الحوثي: خدمة والدي لليمن مقدمة لظهور المهدي

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أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نجل السفير الإيراني لدى ميليشيا الحوثي حسن إيرلو، حول مهمة والده الراحل هناك جدلاً واسعاً، بعدما زعم أن "أفعال إيرلو في خدمة هذا البلد مقدمة لظهور المهدي المنتظر".
وفي أول تعليق رسمي يمني على مزاعم ابن السفير الراحل، أكد وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، الأربعاء، أن كلام علي إيرلو، هو تأكيد على أن وجود والده في صنعاء كان انتداباً من إيران ليكون حاكما عسكريا في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
كما أضاف أن عمل إيرلو أيضا كان خدمة للميليشيا وتنفيذاً لأجندتها بأبعادها الطائفية والسياسية والعسكرية.
تصريحات أثارت جدلاً جاء ذلك بعدما أدلى علي إيرلو، نجل مندوب إيران لدى الحوثيين، بتصريحات أثارت ضجة كبيرة، قال فيها إن والده "اعتبر أفعاله في اليمن، وخدمة أهل هذا البلد مقدمة لظهور الإمام المهدي"، بحسب زعمه.
كما أضاف أن قائد فيلق القدس الذي قتل في مطلع يناير/كانون الثاني من عام 2020، توقع في اجتماع عائلي قبل مغادرة إيرلو إلى اليمن، بأنه سيقتل هناك، وفقاً لما نقله موقع إيران إنترناشيونال.
تساؤلات حول أسباب الوفاة يذكر أن إيران كانت أعلنت الاثنين الماضي، وفاة سفيرها لدى ميليشيات الحوثي حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. فيما أثار الإعلان الإيراني، تساؤلات كثيرة حول أسباب الوفاة الحقيقية، خصوصاً وسط أنباء رجّحت إصابته بالمعارك في اليمن