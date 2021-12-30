أول دولة خليجية تتسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل بشكل رسمي

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تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس في احتفال جرى في قصر الصخير، أوراق اعتماد سفيري ماليزيا شازريل بن زاهيران، وإسرائيل آيتان نائي.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ملك البحرين «تبادل مع السفيرين الجديدين الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية».
ونقل السفيران إلى الملك حمد تحيات وتقدير رئيسي دولتيهما وخالص تمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والرقي، مشيدين بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بلديهما مع مملكة البحرين.
وكانت البحرين والامارات وقعتا في 11 سبتمبر (أيلول) 2020، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وعيّنت البحرين سفيراً لها في تل أبيب هو خالد الجلاهمة، الذي قدّم أوراق اعتماده الرسمي إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرستوج في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سفارة بلاده في البحرين وذلك في زيارة للمنامة هي الأولى لوزير إسرائيلي للمملكة