تفاصيل مكالمة بين نائب رئيس الجمهورية واللواء سلطان العرادة عوض الوزير يصل عتق وقوات العمالقة وكل القوات التي تصل شبوة توكل قيادتها للفريق الركن صغير بن عزيز أول تعليق من قطر بخصوص بناء مصانع صواريخ باليستية بالسعودية تعرف على جرائم الاحتيال الإلكترونية في إيران أمام أحد المطاعم شاب سعودي يقفز من فوق السيارة لدفع الحساب عن صديقه- أبو تريكة يثور على الفيفا ويلوم محمد صلاح- (فيديو) الأمم المتحدة تكشف عن اعتقال الحوثيين عن عدد موظفيها في صنعاء الجيش الوطني يكشف عن نكبة جديدة للمليشيات الحوثية في معارك جنوب وغرب مأرب حزب النهضة يوجه دعوة لكل القوى السياسية في تونس حزب الإصلاح يعلن تحذيرا هاما ويؤكد وقوفه مع مطالب المواطنين
وصلت يوم أمس قيادات عسكرية قادمة من أبوظبي وحطت رحالها في مدينة عتق, وقالت مصادر خاصة لمأرب برس أن عدد من القيادات العسكرية الإماراتية وصلت إلى محافظة شبوة للإشراف والمتابعة على سير عملية عسكرية واسعة ستتم بتنسيق مشترك بين قوات الشرعية والتحالف العربي .
وكشفت المصادر الخاصة لمأرب برس أن قوات العمالقة التي وصلت إلى محافظة شبوة وغيرها من القوات ستكون تحت قيادة رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.
وجاءت هذه الخطوة ضمن ترتيبات مسبقة بين قيادة الشرعية والتحالف في الرياض وقبيل الإطاحة بمحافظة شبوة السابق بن عديو .
إلى ذلك وصل محافظ شبوة المعين حديثا عوض ابن الوزير الأربعاء، إلى مدينة عتق قادما من العاصمة السعودية الرياض، بعد أسبوع على تعيينه في هذا المنصب خلفا لبن عديو.
وقالت مصادر محلية إن الوزير وصل إلى مطار عتق عبر طائرة سعودية خاصة، بعد يوم على قصف الحوثيين للمطار التي سيطرت عليه قوات إماراتية سعودية.
وعوض الوزير قيادي في حزب المؤتمر وعضو بمجلس النواب مقيم في الإمارات منذ 2011.