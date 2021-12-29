أول تعليق من قطر بخصوص بناء مصانع صواريخ باليستية بالسعودية

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس- وكالات

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أثنى رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم على الحديث بشأن سعي السعودية لإقامة منشآت لبناء الصواريخ الباليستية.

وكتب المسؤول القطري في تغريدة في حسابه على "توتير": "إذا كانت الأخبار المتداولة صحيحة بأن المملكة العربية السعودية أقامت منشآت لبناء الصواريخ الباليستية فإنني اعتبرها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتطوير قدرات دفاعية من شأنها إحلال التوازن العسكري في منطقتنا".

وأضاف: "ومن هنا فإنه يجب على بقية دول الخليج أن تدعم هذا التوجه وتشجعه".

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت، عن صور الأقمار الصناعية وتقييمات استخبارية أمريكية أظهرت بناء السعودية "منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية بمساعدة الصين".

وذكرت شبكة "سي أن أن" في تقرير لها أن "وكالات الاستخبارات الأمريكية قدّرت أن السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين".

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية إنه "من المعروف أن السعودية كانت تشتري صواريخ باليستية من الصين في الماضي، لكنها لم تكن قادرة على تصنيعها حتى الآن"، بحسب تقرير الشبكة الأمريكية.

وأوضحت أن "صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها تثبت أن المملكة تقوم حالا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل".