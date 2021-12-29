أمام أحد المطاعم شاب سعودي يقفز من فوق السيارة لدفع الحساب عن صديقه

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا لشاب سعودي أراد أن يدفع الحساب عن صديقه أمام أحد المطاعم.

ويُظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، سيارة تقف على شباك الطلبات في أحد المطعم، فيما يفتح الشاب الجالس بجانب السائق باب السيارة من الجانب الأيمن ويقفز فوقها ليدفع الحساب بدلا من صديقه، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.

وأشاد المغردون بردة فعل الشاب تجاه صديقه واعتبروها “جانبا من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا”.