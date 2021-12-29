أول تعليق من قطر بخصوص بناء مصانع صواريخ باليستية بالسعودية تعرف على جرائم الاحتيال الإلكترونية في إيران أمام أحد المطاعم شاب سعودي يقفز من فوق السيارة لدفع الحساب عن صديقه- أبو تريكة يثور على الفيفا ويلوم محمد صلاح- (فيديو) الأمم المتحدة تكشف عن اعتقال الحوثيين عن عدد موظفيها في صنعاء الجيش الوطني يكشف عن نكبة جديدة للمليشيات الحوثية في معارك جنوب وغرب مأرب حزب النهضة يوجه دعوة لكل القوى السياسية في تونس حزب الإصلاح يعلن تحذيرا هاما ويؤكد وقوفه مع مطالب المواطنين برشلونة يعلن إصابة ثلاثة من نجومه بفيروس كورونا إيران تدعو إلى تشكيل حكومة يمنية بمشاركة جميع الأطراف
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا لشاب سعودي أراد أن يدفع الحساب عن صديقه أمام أحد المطاعم.
ويُظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، سيارة تقف على شباك الطلبات في أحد المطعم، فيما يفتح الشاب الجالس بجانب السائق باب السيارة من الجانب الأيمن ويقفز فوقها ليدفع الحساب بدلا من صديقه، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.
وأشاد المغردون بردة فعل الشاب تجاه صديقه واعتبروها “جانبا من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا”.