أول تعليق من قطر بخصوص بناء مصانع صواريخ باليستية بالسعودية تعرف على جرائم الاحتيال الإلكترونية في إيران أمام أحد المطاعم شاب سعودي يقفز من فوق السيارة لدفع الحساب عن صديقه- أبو تريكة يثور على الفيفا ويلوم محمد صلاح- (فيديو) الأمم المتحدة تكشف عن اعتقال الحوثيين عن عدد موظفيها في صنعاء الجيش الوطني يكشف عن نكبة جديدة للمليشيات الحوثية في معارك جنوب وغرب مأرب حزب النهضة يوجه دعوة لكل القوى السياسية في تونس حزب الإصلاح يعلن تحذيرا هاما ويؤكد وقوفه مع مطالب المواطنين برشلونة يعلن إصابة ثلاثة من نجومه بفيروس كورونا إيران تدعو إلى تشكيل حكومة يمنية بمشاركة جميع الأطراف
كشف اليوم الجيش الوطني عن مصرع العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، في معارك مع أبطال الجيش والمقاومة وجراء قصف مركز في محافظة مأرب.
ودارت معارك عنيفة بين أبطال الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى في جبهات القتال الجنوبية والغربية للمحافظة.
بالتزامن، سقط قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية وتدمير مرابض مدفعية تابعة لها في قصف مدفعي مركّز لقوات الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.
إلى ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية بمناطق مختلفة من الجبهات، كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.