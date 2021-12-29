  الجيش الوطني يكشف عن نكبة جديدة للمليشيات الحوثية في معارك جنوب وغرب مأرب

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- يمن شباب

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كشف اليوم الجيش الوطني عن مصرع العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، في معارك مع أبطال الجيش والمقاومة وجراء قصف مركز في محافظة مأرب.

ودارت معارك عنيفة بين أبطال الجيش والمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى في جبهات القتال الجنوبية والغربية للمحافظة.

بالتزامن، سقط قتلى وجرحى بصفوف المليشيا الحوثية وتدمير مرابض مدفعية تابعة لها في قصف مدفعي مركّز لقوات الجيش والمقاومة في الجبهة الجنوبية للمحافظة.

إلى ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات حوثية بمناطق مختلفة من الجبهات، كبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.