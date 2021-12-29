حزب النهضة يوجه دعوة لكل القوى السياسية في تونس

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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دت حركة "النهضة" التونسية، إلى حوار وطني شامل لتشكيل جبهة سياسية تسرع باستئناف الديمقراطية، واستعادة الشرعية.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الغاية من الحوار "تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي وتسرع باستئناف الحياة الديمقراطية، واستعادة الشرعية، وحماية الحقوق والحريات المنتهكة بالبلاد منذ 25 يوليو، ووضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية".

كما أعربت الحركة، عن "تضامنها مع المضربين عن الطعام من حملة "مواطنون ضد الانقلاب" والشخصيات السياسية الوطنية المشاركة فيها".

وأفادت بدعمها لتلك الحملة "في سبيل إنهاء الانقلاب والعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي ووضع حد لمحاولات المس باستقلالية السلطة القضائية".

وحملة "مواطنون ضد الانقلاب"، مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.