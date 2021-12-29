حزب الإصلاح يعلن تحذيرا هاما ويؤكد وقوفه مع مطالب المواطنين

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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جدد التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت، موقفه الثابت ووقوفه مع حقوق ومطالب أبناء المحافظة، و حقهم بحياة كريمة و إنهاء معاناته المستمرة في الخدمات العامة كالكهرباء والمياه واستمرار إغلاق مطار الريان.

وحذر إصلاح حضرموت من استغلال معاناة الناس لكسب مصالح شخصية أو خدمة لأي مشروع سياسي مؤكداً أن هذه مطالب عامة والكل معني بها مشدداً على موقفه الثابت ضد الاضرار بالمصالح العامة والخاصة .

وأعرب إصلاح حضرموت عن أمله بالتحسن الذي طرأ على صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأخرى وانخفاض سعر المحروقات وبعض المواد الغذائية و طالب إصلاح حضرموت بالمزيد من التحسن وثبات هذا التحسن وان لا يكون مجرد مضاربة بالعملة وعبث بمعيشة المواطن.

وأكد إصلاح حضرموت في اجتماع مكتبه التنفيذي بالمكلا مساء الثلاثاء 28/12/2021م على أهمية تعزيز العمل النقابي وتفعيل دوره لخدمة المواطن كحامي لحقوق العاملين.

داعياً إلى عودة انتظام الدراسة بجامعة حضرموت لما فيه مراعاة لمصلحة أبناءنا الطلاب وعدم التأثير سلباً على سير برنامجهم الدراسي لهذا العام ومستوى تحصيلهم العلمي ، مع استمرارية المطالب العادلة التي تتبناها الهيئة الحقوقية الحضرمية .