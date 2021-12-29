إيران تدعو إلى تشكيل حكومة يمنية بمشاركة جميع الأطراف

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان،، إلى تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف في اليمن. ومنذ نحو سبع سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014..

وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا): "نعتقد أنه يجب تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية للحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن وسیادته". وأضاف أن "الأزمة في اليمن ليس لها سوى حل سياسي". وتابع: "سيتم تعيين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليمن قريبا، ويدير القائم بالأعمال الإيراني في اليمن السفارة حاليا بكل نشاط".

. وقبل نحو أسبوع، أعلنت إيران وفاة سفيرها لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس "كورونا"، بعد مغادرته صنعاء على متن طائرة إخلاء طبي عراقية. وإيران هي الدولة الوحيدة التي عينت لها سفيرا لدى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

ومقابل دعم إيران للحوثيين، تقود السعودية (جارة اليمن) منذ مارس/ آذار 2015 تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الموالية للحكومية. وتقول الأمم المتحدة إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.