معسكر في شبوة تتحصن داخله مليشيات الحوثي يتعرض لقصف جوي عنيف

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عاودت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء، شن غارات جوية جديدة على معسكر اللواء 19 الذي تتمركز فيه مليشيات الحوثي، ويقع في العليا بمديرية بيحان محافظة شبوة.
وأسفر القصف إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وفقا لمصادر محلية واعلامية متطابقة.
وقال سكان محليون أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من موقع الاستهداف داخل المعسكر.
يأتي ذلك بعد ضربتين مساء أمس على نفس المعسكر، تسببت بوقوع قتلى وجرحى أيضا في صفوف الميليشيات.
يذكر أنه في وقت سابق اليوم، دمرت مقاتلات التحالف آليات عسكرية للميليشيات الانقلابية في جبهة بيحان.
وأوضحت مصادر عسكرية أن الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر.
يشار إلى أن تعزيزات من القوات المشتركة كانت وصلت مؤخرا إلى جبهات شبوة لتحرير المديريات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، واندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات على الأطراف الحدودية للمحافظة، ما أدى إلى إصابة العشرات من الحوثيين.