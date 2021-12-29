اللواء البحسني يتحدث حول ماذا سيحدث لمليشيات الحوثي اذا حاولت التقدم باتجاه حضرموت!

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 565

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني "ان الخناق بدأ يضيق على ميليشيات الحوثي الإنقلابية في شبوة وبدأت تنكسر".

وأكد المحافظ في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بالمكلا وضم قيادات الألوية ورؤساء الشعب والضباط بالمنطقة العسكرية الثانية أن مليشيات الحوثي لو حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون مقبرة نهائية للحوثي،وفق وكالة سبأ .

وحذر من مخاطر الحوثي في نشر بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب.

وأشار الى أن قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية عملت على تهيئة الظروف لإقامة وإنشاء كلية الشرطة و الجهود متواصلة لإنشاء كلية عسكرية في المكلا. مؤكدًا أن قوات الجيش هي صمام أمان للنأي بالمحافظة بعيدًا عن المناكفات، داعيًا منتسبي المنطقة إلى الابتعاد عن العمل السياسي.

ولفت البحسني الى أن العام القادم سيتضمن مهام تدريبية جديدة تشمل دورات انعاشية مستمرة للأفراد والصف ضباط، ودورات للضباط الشباب.