ادانة حكومية لجريمة قنص طفل كان عائدا من مدرسته شمال مدينة تعز اللواء البحسني يتحدث حول ماذا سيحدث لمليشيات الحوثي اذا حاولت التقدم باتجاه حضرموت! الوزير بن بريك يعلن عن توجهات حكومية تتضمن خطط شاملة لتعافي الاقتصاد قرارات بتكليف قيادات جديدة في هيئات الصحة بثلاث محافظات (الأسماء) جاء الى المستشفى يشكو الما في بطنه.. شاهد ماذا عثر الأطباء في أمعاء طفل سعودي في جدة قرار عاجل في السعودية بشأن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد اعتبارا من هذا الموعد بايدن يلغي القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة للقادمين من 8 دول أفريقية الكويت.. قرار قضائي هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد لا أضرار في مطار عتق والتحالف يدك الميليشيات بشبوة الولايات المتحدة تدين اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة
قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني "ان الخناق بدأ يضيق على ميليشيات الحوثي الإنقلابية في شبوة وبدأت تنكسر".
وأكد المحافظ في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بالمكلا وضم قيادات الألوية ورؤساء الشعب والضباط بالمنطقة العسكرية الثانية أن مليشيات الحوثي لو حاولت التقدم باتجاه حضرموت فستكون مقبرة نهائية للحوثي،وفق وكالة سبأ .
وحذر من مخاطر الحوثي في نشر بعض الأفكار بين أوساط الشباب وتدريبهم وغسل أفكارهم في المعسكرات والزج بهم في جبهات القتال كوقود حرب.
وأشار الى أن قيادتي السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية عملت على تهيئة الظروف لإقامة وإنشاء كلية الشرطة و الجهود متواصلة لإنشاء كلية عسكرية في المكلا. مؤكدًا أن قوات الجيش هي صمام أمان للنأي بالمحافظة بعيدًا عن المناكفات، داعيًا منتسبي المنطقة إلى الابتعاد عن العمل السياسي.
ولفت البحسني الى أن العام القادم سيتضمن مهام تدريبية جديدة تشمل دورات انعاشية مستمرة للأفراد والصف ضباط، ودورات للضباط الشباب.