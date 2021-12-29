الوزير بن بريك يعلن عن توجهات حكومية تتضمن خطط شاملة لتعافي الاقتصاد

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن وزير المالية سالم بن بريك، عن توجهات تنموية مستقبلية تتضمن خطط شاملة لكافة القطاعات، تسعى الحكومة لتنفيذها بدعم وتعاون من الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن توجهات الحكومة لمواجهة التحديات والآثار الكارثية والخطيرة في القطاعين الاقتصادي والمالي وتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية مستقبلا.

وقال الوزير بن بريك في حوار مع جريدة (البلاد) السعودية " إن التوجهات الحكومية تهدف بمجملها إلى تعزيز موارد الدولة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين الأوضاع العامة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية وحرص الحكومة على أن يلمس المواطن اليمني التحسن التدريجي على مستوى الخدمات الأساسية والحياة المعيشية بشكل عام".

وأضاف "أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يشرف مباشرة على جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في تبني وتنفيذ البرامج الاقتصادية والمالية".

واكد حرص الحكومة على تسخير الدعم السعودي للنهوض بالتنمية في البلاد، واستغلال ذلك الدعم بالشكل الأمثل بالاعتماد على خطط وبرامج اقتصادية ومالية دقيقة ومدروسة لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي والأهداف والنجاحات التنموية المنشودة والتخفيف من حِدة الآثار المالية التي اضرت بالمواطنين بسبب حرب المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا على البلاد وتلاعب المليشيا وتجار العملة.

واشار الوزير بن بريك، الى ان الحكومة تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وفق الإمكانيات المتاحة لديها، لاجتياز التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية، ويساندنا في هذا التحدي الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ..مستعرضاً أوجه الدعم السعودي المقدم لليمن في شتى مجالات وقطاعات الحياة، والذي شمل الدعم المقدم نقدياً كالودائع البنكية والإعانات المالية، ومؤخراً دعم الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج، وكذا تقديم الدعم الملموس بالمشتقات النفطية لمواجهة الانقطاعات الحادة في الكهرباء، إضافة إلى الدعم الإنساني المستمر.

وثمّن وزير المالية، المواقف التاريخية للمملكة بقيادةالملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، و نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في تقديم الدعم المالي المباشر لمساندة الاقتصاد اليمني، ودعم خزينة الدولة، لمواجهة تلك التحديات الخطيرة التي يشهدها الشعب اليمني .. منوهاً بأن المملكة قدمت ولا تزال تقدم النموذج الرائد في دعم اليمن للخروج من أزمته.