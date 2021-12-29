قرارات بتكليف قيادات جديدة في هيئات الصحة بثلاث محافظات (الأسماء)

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أصدر رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، يوم الثلاثاء، قرارات بتكليف قيادة جديدة لثلاثة هيئات صحية في محافظات عدن وتعز ومأرب.

ونص القرار رقم 29 لسنة 2021 بتكليف الدكتور محمد حسن السقاف رئيسا لهيئة مستشفى الجمهورية بمحافظة عدن.

وكلف رئيس الوزراء بقراره رقم 31 لسنة 2021 الدكتور عبدالرحيم عبدالرحمن السامعي رئيس لهيئة مستشفى الثورة بمحافظة تعز.

فيما نص القرار رقم 23 لسنة 2021 بتكليف مياز عبدالرحمن عبدالله محمد اليوسفي رئيسا لهيئة مستشفى مأرب العام.

وجاء في المادة الثانية العمل من نص قرارات التكليف، العمل بها من تاريخ صدورها.