جاء الى المستشفى يشكو الما في بطنه.. شاهد ماذا عثر الأطباء في أمعاء طفل سعودي في جدة

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نجح فريق طبي من انقاذ طفل سعودي، بعد أن تبين أن ابتلع سواراً.

وفي التفاصيل، تمكن مستشفى الملك عبد العزيز بجدة غرب السعودية، عبر عملية استغرقت ساعتين ونصف الساعة، من استخراج سوار من أمعاء طفل.

وفي حديث "للعربية.نت"، أوضحت صحة جدة أن فريقا طبيا تمكن من إنقاذ حياة طفل يبلغ السادسة من عمره، جاء إلى المستشفى يشكو من آلام مبرحة في بطنه.

كما أضافت "أن الطفل حضر إلى طوارئ المستشفى يشتكي من آلام في البطن منذ 4 أيام، ازدادت مع الوقت، لتظهر صور الأشعة لاحقا وجود جسم غريب في أمعائه.

وعلى الفور أدخل الصغير غرفة العمليات واستخرج الجسم الغريب، لافتة إلى أن جدار الأمعاء تضرر، لكنه الأطباء استأصلوا الأجزاء المتضررة بنجاح".

وأكدت أن الطفل في حالة مستقرة في قسم التنويم العادي وحالته تتحسن.