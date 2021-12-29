قرار عاجل في السعودية بشأن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد اعتبارا من هذا الموعد

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن ( المغلقة ، والمفتوحة ) والأنشطة والفعاليات.
ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م.