لا أضرار في مطار عتق والتحالف يدك الميليشيات بشبوة

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، آليات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، بحسب مصادر عسكرية إن غارات التحالف تمكنت من استهداف آليات للميليشيات في جبهة الصفراء.

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كما أضافت أن الآليات المدمرة كانت تحمل أسلحة ثقيلة إلى جانب كميات من الذخائر، وقد دمرت خلال الاستهداف.

أما في ما يتعلق بالهجوم الذي استهدف مطار عتق في شبوة، فاتهم المتحدث باسم ألوية العمالقة، الحوثيين بقصف المطار، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر كبرى بفضل الاحترازات التي اتخذتها الألوية.

في حين أدانت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في الحكومة الشرعية اليمنية في عدن "الهجوم والاستهداف الإرهابي الجبان الذي تعرض له مطار عتق مساء أمس الثلاثاء"، لافتة إلى أنه أدى إلى تلف بعض معدات المطار الفنية.