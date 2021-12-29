الولايات المتحدة تدين اعتداءات الحوثيين المتواصلة على المملكة

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دانت الولايات المتحدة، اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السعودية، مؤكدةً أن الحوثيين خطر على حلفائها.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي افتراضي: إن «المملكة العربية السعودية استطاعت القضاء على نحو 90 في المائة من هجمات الحوثيين، وهدفنا هو أن نرى أن هذا الرقم يرتفع إلى 100 في المائة»، مشيراً إلى أن سياسة الولايات المتحدة استهدفت بعض القادة الحوثيين من خلال العقوبات والمحاسبة.
وأضاف :« كان هناك أكثر من 375 هجوماً عبر الحدود منذ بداية العام، وستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها في المملكة للوقوف ضد الهجمات الحوثية، وستحملهم المسؤولية عن أفعالهم البغيضة