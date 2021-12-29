أول تعليق قطري على التقارير حول إنشاء السعودية مصانع لإنتاج الصواريخ البالستية

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علق رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن السعودية تعمل على إنشاء مصانع لإنتاج صواريخ بالستية بمساعدة الصين.
وقال بن جاسم في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "إذا كانت الأخبار المتداولة صحيحة بأن المملكة العربية السعودية أقامت منشآت لبناء الصواريخ البالستية فإنني اعتبرها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
واعتبر أن هذه الخطوة تسهم في تطوير قدرات دفاعية من شأنها إحلال التوازن العسكري في المنطقة.
وأضاف: "من هنا فإنه يجب على بقية دول الخليج أن تدعم هذا التوجه وتشجعه".
وكانت شبكة CNN الأمريكية أفادت في 23 ديسمبر الحالي بأن السعودية تعمل بنشاط على تطوير صواريخها الباليستية بمساعدة الصين