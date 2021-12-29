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أسعار النفط ترتفع .. و«برنت» يقترب من الـ 80 دولاراً.. تعرف على الاسباب

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أغلقت أسعار النفط مرتفعة اليوم الثلاثاء وأنهى خام برنت الجلسة قرب 80 دولارا للبرميل على الرغم من الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، بدعم من تعطلات في الإمدادات وتوقعات بهبوط آخر في مخزونات الخام الأميركية.

 

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 78.94 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتغلق عند 75.98 دولار.

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