4 أجزاء في الدجاج.. احذر أكلها ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام ليستر سيتي في حال عدم الانصياع سيتم القصف..التحالف يوجه انذار جديد لمرتزقة ايران في صنعاء ويطالبهم بتنفيذ هذا الأمر فوراً تفاصيل لقاء جمع السفير السعودي مع قيادات في «حزب الإصلاح»بـ الرياض تحذير عاجل من الأمير تركي الفيصل لدول الخليج.. ما الأمر؟ IHCRO تفتتح مدينة ”يمن الخير“ السكنية تصريح مربك من طبيبة أمريكية: الكمامة القماشية مجرد زينة للوجه تركيا تكشف عن منظومة دفاع جوي جديدة وتؤكد جاهزيتها .. شاهد تعرف على أكثر السيارات مبيعاً في العالم بـ2021م تقرير أمريكي يعري صراع الأجنحة بين قيادات الأسر الهاشمية والتصفيات داخل صفوف المليشيات الحوثية
سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .58وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريق ليفربول في الدقيقة .14وتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.