ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام ليستر سيتي

الأربعاء 29 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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سقط فريق ليفربول في فخ الخسارة أمام مضيفه ليستر سيتي صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أديمولا لوكمان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .58وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريق ليفربول في الدقيقة .14وتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، فيما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.