في حال عدم الانصياع سيتم القصف..التحالف يوجه انذار جديد لمرتزقة ايران في صنعاء ويطالبهم بتنفيذ هذا الأمر فوراً

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، على أن ميليشيا الحوثي يجب أن توقف نشاطها العدائي فورا وتخلي المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة هذا النشاط العدائي.

إلى هذا، قال التحالف إنه في حال عدم انصياع ميليشيا الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد كشف تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها ضد ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال: "دمرنا مخازن للأسلحة بالمعسكر وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة".

كما أضاف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء".

حزب الله شريك بالأعمال العدائية

بدوره، قال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن على حزب الله أن يتحمل المسؤولية، وأن يعلم أنه شريك بهذه الأعمال العدائية ضد المملكة.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، "نحن كسعوديين قد نسامح، لكن لا ننسى، لا نغضب، لا نغضب، وإن غضبنا أوجعنا".

أدلة التورط

وعرضت قيادة التحالف، أدلة على تورط حزب الله الإرهابي في اليمن، حيث أظهر الفيديو قياديا من حزب الله اللبناني يعطي توجيهاته للمطلوب رقم 5 الإرهابي أبو علي الحاكم.

ويؤكد الفيديو تبعية الميليشيا الحوثية للحرس الثوري الإيراني، وميليشيا حزب الله الإرهابية.

ويقول الإرهابي خلال الفيديو: "القطاع العسكري بالحديدة مهم كثيرًا، والبحر هو البوابة الوحيدة لوصول الدعم".

وأضاف القيادي بحزب الله: "حسن نصرالله قال أمس إنه بيتمنى يجاهد باليمن، مشروعنا أكبر من الخلافات التي بينكم، نحن تركنا كل شيء خلفنا وأتينا لنقف معكم".

وتابع: "الحرب السورية سوف تنتهي قريبًا، والمجاهدون أغلبهم سوف يأتون لليمن، نريد حشدا كبيرا من المجاهدين، ونريد أيضًا ترتيب صفوفنا لمنع سقوط الحديدة".