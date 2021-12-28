تحذير عاجل من الأمير تركي الفيصل لدول الخليج.. ما الأمر؟

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في رسالة واضح وجلية، حذّر رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل، من الخلل السكاني الذي تعاني منه دول الخليج.

وأكد الأمير خلال محاضرة في نادي الأحساء الأدبي بالمملكة، أمس الإثنين، أنه إذا ما استمرت السياسات التي اتبعت خلال عقود ماضية، فإننا لا شك سنكون أقليات في بلادنا في وقت ما.

وأضاف أن وجودنا نفسه سيكون عرضة للخطر، فالتنمية الاقتصادية يجب أن ترتبط بالتركيبة السكانية، وهذا الأمر يتطلب رؤى جديدة وسياسات فاعلة في شتى المجالات خاصة التعليم.

وتابع قائلا: نحن مطالبون في دول التعاون بالعمل الحثيث لاستكمال عملية التكامل القائمة والسعي المتواصل لتحقيق الاندماج الكامل.

وشدد في حديثه: يجب علينا مراجعة سياساتنا في كافة القطاعات بشكل جدي ليكون هدفها بناء المواطن تعود فائدتها على شعوبنا.

وأشار الأمير تركي الفيصل إلى أن مفهوم الهوية والمواطنة يحتل حيزا واسعا من الاهتمام، ويثير كثيراً من التساؤلات والمخاوف والهواجس حول المستقبل.