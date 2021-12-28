IHCRO تفتتح مدينة ”يمن الخير“ السكنية

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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افتتح محافظ محافظة لحج اللواء الركن/ أحمد عبدالله التركي، صباح اليوم، مدينة يمن الخير السكنية بمديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوب اليمن والمخصصة للأسر التي لا تمتلك مساكن في المنطقة.

وتحتوي المدينة السكنية على 153 منزل مجهز بالاثاث والإنارة إضافة إلى المرافق الخدمية المكونة من مدرسة أساسية ووحده صحية ومسجد ومركز تأهيل وتدريب وسوبر ماركت كما تشمل المدينة ملاعب وحديقة أطفال وشوارع ومساحات خضراء وبئر.

وقال المحافظ أن هذه المدينة تعد هي الأولى في اليمن من حيث التجهيزات والبنية التحتية مخصصة للفقراء.

شاكراً منظمة IHCRO YEMEN على جهودها الجباره في دعم المجتمع والنهوض به.

من جهته قال رئيس المنظمة في اليمن د. جلال الشرعبي أن هذه المدينة هي خاتمة لي أعمال المنظمة لهذا العام

مشيرا أن هناك مدينة سكنية أخرى في إحدى المحافظات سيتم إفتتاحها بداية العام القادم

شاكرا جميع من دعم وساهم في إنجاح هذا الحدث الأكبر من نوعه في اليمن

حضر الإفتتاح مدير عام مديرية القبيطة ومدير الجمعيات والمنظمات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ/ محمد الصماتي، والعميد الركن نجيب المشولي رئيس أركان محور العند، ومجموعة من مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديرية وعدد من المسؤولين المحلين والقيادات العسكرية والأمنية والوجهات والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أبناء المحافظة.