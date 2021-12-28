تركيا تكشف عن منظومة دفاع جوي جديدة وتؤكد جاهزيتها .. شاهد

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أعلن رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن منظومة الدفاع الجوي التركية "حصار أو" أنهت جميع تجاربها بنجاح، وأصبحت مستعدة للخدمة.
وبين دمير في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "المنظومة اجتازت بنجاح آخر تجربة لها قبل الدخول في الخدمة، ونجحت في تدمير هدف بسرعة عالية في ارتفاع عال".
وتم تطوير منظومة "حصار أو" محليا من شركتي "أسيلسان" و"روكيتسان" التركيات، كما تم صنع الرؤوس الحربية للصاروخ من قبل "توبيتاك ساغا"، ويمكن للمنظومة أن تحدد وتستهدف 9 أهداف في الوقت ذاته، كما يبلغ مداها 25 كيلومترا.
ويمكن للمنظومة تدمير الطائرات الحربية والطائرات المسيرة والمروحيات والصواريخ الباليستية، وسيتم استخدامها لحماية المنشئات الاستراتيجية التركية، بحسب الصحافة التركية.