تعرف على أكثر السيارات مبيعاً في العالم بـ2021م

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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حافظت "تويوتا كامري" Toyota Camry اليابانية على صدارة قائمة أكثر السيارات متوسطة الحجم مبيعاً في العالم لسنة 2021، وتحديداً حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، تليها "نيسان سلفي" Nissan Sylphy اليابانية أيضاً، وسلسلة "بي.إم دبليو 3" BMW 3 Series الألمانية.

في التفاصيل، أنه حتى نهاية أغسطس/آب 2021، تصدرت السيارة اليابانية الشهيرة الترتيب، خاصة أنها تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة وكندا، فبلغت مبيعات "تويوتا كامري" 344420 سيارة منذ بداية العام، وبحصّة سوقية بلغت 7%، وفقاً لبيانات "فوكس تو موف".

وفي المركز الثاني عالمياً، حلّت "نيسان سيلفي" اليابانية ببيعها 337057 سيارة وبحصّة سوقية بلغت 6.8%، تليها "بي.إم دبليو" من الفئة الثالثة ببيع 283904 سيارات وحصة سوقية 5.7%.

وفي المركز الرابع أتت "فولكسفاغن بورا" Volkswagen Bora الألمانية ببيعها 178254 وحصة سوقية 3.6%، وتبعتها الكهربائية الأميركية "تسلا موديل 3" Tesla Model 3 التي تراجعت مرتبة واحدة ببيعها 172545 سيارة، لتبلغ حصتها 3.5%.

وتقدمت "هوندا أكورد" Honda Accord اليابانية مركزاً واحداً، ببيعها 167634 سيارة، لتبلغ حصتها السوقية 3.4% حصة.

وفي المركز السابع، حلت "أودي 4" Audi A4 التي تراجعت مرتبة واحدة، وباعت 160501 سيارة، لتبلغ حصتها السوقية 3.2%، متقدمة على "بويك إكسل جي.تي" Buick Excelle GT التي باعت 157763 سيارة، وسجلت حصة نسبتها 3.2%.

وفي ذيل قائمة متصدّري المبيعات عالمياً، حلّت "هوندا سي.أر-في" Honda CR-V ببيع 149680 سيارة مع حصة سوقية بلغت نسبتها 3%، تليها "سكودا أوكتافيا" Skoda Octavia التي تراجعت مرتبة واحدة، وباعت 143655 سيارة وسجلت حصة سوقية نسبتها 2.9%.