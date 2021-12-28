  برشلونة يتعاقد مع مهاجم اسباني شهير لخوض الدوري الإنكليزي الممتاز

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس- رويترز

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أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مهاجمه الإسباني فيران توريس أكمل إجراءات الانضمام بشكل دائم إلى برشلونة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير وسائل إعلام في بريطانيا وإسبانيا ذكرت سابقا أن برشلونة سيدفع حوالي 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب إضافة إلى 10 ملايين يورو ضمن بنود أخرى.

وقال برشلونة إن توريس وقع عقدا حتى يونيو حزيران 2027 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني مليار يورو.

وقال توريس في رسالة عبر الفيديو “السعادة لا تسعني بالإعلان عن انضمامي لبرشلونة اليوم. أراكم قريبا”.

وتأتي الصفقة في وقت يمر فيه برشلونة بضائقة مالية تسببت في رحيل ليونيل ميسي خلال الصيف.

وتضرر الخط الأمامي أيضا باعتزال سيرجيو أغويرو بسبب مشكلة في القلب.

وتعاقد سيتي مع توريس (21 عاما) في أغسطس اب من العام الماضي في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو لكن مهاجم بلنسية السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى قائد النادي السابق تشابي هرنانديز المسؤولية.

وسيعود برشلونة للمنافسات بعد العطلة الشتوية في الثاني من يناير.