أشهر إعلاميات الخليج تقرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب

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أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، أنها قررت اعتزال السوشال ميديا بشكل مؤقت؛ بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أجبرتها على البقاء في الحجر الصحي لمدة تسعة أيام.
ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، أوضحت من خلاله أنها تشعر بإصابتها بالمتحور الجديد من فيروس كورونا بسبب الأعراض التي تعاني منها، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها بالشفاء، وأن يخيّب الله ظنها وتظهر نتيجة الفحص “سلبية”، وهو ما تفاعل معه متابعوها بكثافة، متمنين لها الشفاء العاجل.
وخلال حديثها عن مرضها، أكدت حليمة أنها سوف تعتزل السوشال ميديا لفترة وجيزة حتى تسترد صحتها وحيويتها.