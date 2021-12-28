آخر الاخبار

  برشلونة يتعاقد مع مهاجم اسباني شهير لخوض الدوري الإنكليزي الممتاز فورين بوليسي: لماذا تكره إسرائيل غزة؟ أشهر إعلاميات الخليج تقرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب شاهد بث حي لعراك داخل برلمان عربي تهديد وصراخ وتوعد بالدعس استمرار تدفق الاسلحة للحوثيين يطيل الحرب ويفاقم معاناة اليمنيين قطر تعلن عن حالة ووضع ملاعبها وجاهزيتها لكأس العالم السعودية تتوعد المليشيات الحوثية وتحمل مجلس الامن مسئولياته تجاه موردي أسلحتهم تعرف على موقع التواصل الذي دمر حياة الاسر في دول الخليج ورفع نسب حالات الطلاق وفاة الشقيق الأصغر للأسطورة الأرجنتيني مارادونا بنفس وفاة أخيه الإعلان عن حكومة جديدة في الكويت «الأسماء»

قطر تعلن عن حالة ووضع ملاعبها وجاهزيتها لكأس العالم

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات
عدد القراءات 242

 

أعلنت قطر عن جاهزية جميع ملاعبها لإقامة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022، في بيان عبر موقعها الرسمي ،إن جميع الملاعب التي تم بناؤها خصيصا لبطولة كأس العالم وعددها ثمانية، قد اكتمل العمل بها وأصبحت جاهزة تماما لاستقبال المشجعين، من جميع أنحاء العالم اعتبارا من 21 تشرين الثاني المقبل عندما ينطلق لمونديال.

واضاف البيان انه تم الانتهاء من الاعمال الرئيسية في استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم، والذي يستضيف المباراة النهائية للمونديال، حيث يتسع لنحو 80 الف متفرج، فيما يستضيف استاد البيت حفل افتتاح المونديال والمباراة الافتتاحية، ويتسع لأكثر من 60 الف متفرج.

 
إقراء أيضاً
  برشلونة يتعاقد مع مهاجم اسباني شهير لخوض الدوري الإنكليزي الممتاز
وفاة الشقيق الأصغر للأسطورة الأرجنتيني مارادونا بنفس وفاة أخيه
 محادثات مكثفة مع محمد صلاح وطلب غريب لقبول التجديد مع ليفربول
يبلغ ثمن إحداها 5 ملايين جنيه.. صحيفة بريطانية تسلِّط الضوء على “أسطول” سيارات مح
كأس إفريقيا.. الـكاف يزف خبرا سارا للأندية الأوروبية تعرف عليها
تصفيات مونديال 2022.. مطالب بنقل مباريات البيتية من الأردن إلى دولة أخرى
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس