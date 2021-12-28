قطر تعلن عن حالة ووضع ملاعبها وجاهزيتها لكأس العالم

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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أعلنت قطر عن جاهزية جميع ملاعبها لإقامة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم مونديال 2022، في بيان عبر موقعها الرسمي ،إن جميع الملاعب التي تم بناؤها خصيصا لبطولة كأس العالم وعددها ثمانية، قد اكتمل العمل بها وأصبحت جاهزة تماما لاستقبال المشجعين، من جميع أنحاء العالم اعتبارا من 21 تشرين الثاني المقبل عندما ينطلق لمونديال.

واضاف البيان انه تم الانتهاء من الاعمال الرئيسية في استاد لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم، والذي يستضيف المباراة النهائية للمونديال، حيث يتسع لنحو 80 الف متفرج، فيما يستضيف استاد البيت حفل افتتاح المونديال والمباراة الافتتاحية، ويتسع لأكثر من 60 الف متفرج.