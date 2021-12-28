السعودية تتوعد المليشيات الحوثية وتحمل مجلس الامن مسئولياته تجاه موردي أسلحتهم

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أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تدخر جهدا في حماية أراضيها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها"، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.
وبحسب الإخبارية، اعتبرت السعودية أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها"، مشددة على أنه "يتعين على مجلس الأمن وقف تهديد ميليشيا الحوثي للسلم والأمن الدوليين".
ورأت المملكة أن غياب الإجراءات الصارمة سيسمح للمليشيات الحوثية "بمواصلة أعمالها الإرهابية"، مطالبة مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم".