الإعلان عن حكومة جديدة في الكويت «الأسماء»

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أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بصدور أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والتي تضم 15 وزيرا.
ووفقا للمرسوم الأميري، جرى تعيين حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، وأحمد منصور الأحمد الصباح وزيرا للداخلية.
كما جرى تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل اليوم رئيس الوزراء، الذي رفع للأمير الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.