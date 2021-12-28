التوقيع مع مركز الملك سلمان على مشروع لدعم الشباب في 7 محافظات يمنية

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، امس في الرياض مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اتفاقية دعم مشروع تمكين الشباب لتحسين سبل العيش في اليمن، بتكلفة مليون و300 الف دولار.

وسينفذ المشروع الذي تم توقيعه من طرف المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، ومن طرف الائتلاف وضحة عوض، في محافظات (عدن، لحج، حضرموت، سقطرى، المهره، مأرب والساحل الغربي).

ويهدف المشروع إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للمستفيدين من خلال إيجاد فرص عمل للشباب والفتيات وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، وتحسين سبل العيش لمعيلات الأسر النازحة والأسر الأكثر احتياجًا عبر إلحاقهم في دورات مهنية تمكنهم من الحصول على فرص العمل.