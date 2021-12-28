اسقاط مسيرة حوثية بمأرب

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أعلنت قوات الجيش االوطني، الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون اول، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة على تويتر، إن "دفاعات الجيش بمأرب أسقطت طائرة مسيرة انتحارية (محملة بمتفجرات) تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الشمالية الغربية"، دون تفاصيل أخرى.
وبين فترة وأخرى، يعلن الجيش اليمني إسقاط طائرات مسيرة مفخخة للحوثيين، في جبهات مأرب التي تشهد معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.