السعودية توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بعد "الأحداث الإجرامية الأخيرة

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 162

وجهت البعثة السعودية في الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الأحداث الأخيرة من قبل جماعة "الحوثي" في اليمن.

وطالبت البعثة السعودية، برئاسة السفير الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، بمحاسبة أنصار الله على "جرائم الحرب المرتكبة في اليمن"، مشيرة إلى الهجوم الحوثي الأخيرة على صامطة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

واعتبرت البعثة السعودية، في رسالتها، أن "عدم تحرك مجلس الأمن لمعاقبة مزودي الحوثيين بالسلاح يشجعهم على الإرهاب".

ودانت العديد من الدول العربية والغربية، الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن مساء الجمعة الماضية، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "الحوثي" على منطقة جازان جنوبي السعودية.

وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.