بعد فضح المليشيات وضربهم 3 رحلات جوية للأمم المتحدة تهبط في مطار صنعاء في يوم واحد

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية أن "الحوثيين تراجعوا عن تعنتهم بإغلاق مطار صنعاء الدولي"، وأن "3 رحلات جوية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية هبطت اليوم الاثنين في المطار".

وعرض المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي الأحد، صورا تثبت "استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية"، فضلاً عن "تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من المطار".

وأفاد العميد المالكي أن "قصف مطار صنعاء من جانب التحالف استهدف مخزنا للمسيرات"، وأن "التحالف ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية للمطار"، ولاسيما في يتعلق باستقبال رحلات الأمم المتحدة.

وهدد المالكي: "سنسقط الحصانة عن أي مكان مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات".

وبث التحالف في وقت سابق جانباً من فيديو كشفه عن تحويل مطار صنعاء لقاعدة عسكرية