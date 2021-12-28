بعد كشف «التحالف» عن اختراق قيادتة زعيم المليشيات الحوثية يأمر بملاحقة «الخونة

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشفت مصادر مقربة من أروقة الحكم الحكم الحوثي في صنعاء أن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، أمر جهاز الأمن الوقائي التابع له مباشرة بشن حملات اعتقال واسعة في أوساط ضباط المخابرات وبعض مساعدي قادة الميليشيات، بمجرد انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أول من أمس، وأكد فيه اختراق الهرم القيادي للانقلابيين.

ووفق هذه المصادر، شدد زعيم الميليشيا على ملاحقة من وصفهم بـ«الخونة»؛ حيث وجه أصابع الاتهام بخصوص اختراق جماعته إلى من وصفهم بـ«بقايا النظام السابق»؛ في إشارة إلى الضباط الذين كانوا موالين لـ«حزب المؤتمر الشعبي» والرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وفي حين يقدر مراقبون يمنيون أن تصريحات المالكي ستعمق من حالة الارتياب المتبادلة بين أجنحة الميليشيات؛ خصوصاً بين التيار المنتمي إلى صعدة المستأثر بأغلب المناصب، والتيارات الأخرى المحسوبة على صنعاء وذمار، يجزم سياسيون تحدثوا بأن «هذه الأدلة أظهرت هشاشة الميليشيات استخبارياً، خصوصاً أنها وثقت ظهور المسؤول الأول عن استخباراتها (أبو علي الحاكم) وهو يتلقى التعليمات من أحد عناصر (حزب الله) اللبناني