تفاصيل إصرار المليشيات الحوثية على تدمير معالم صنعاء وتغيير ديموغرافيتها وتحويل «بيت الثقافة» إلى معرض ملابس المليشيات الحوثية تحوّل أكبر ميادين صنعاء معرضاً لصور قتلاها بإنفاق المليارات رغم تساع المجاعة بعد كشف «التحالف» عن اختراق قيادتة زعيم المليشيات الحوثية يأمر بملاحقة «الخونة بعد ان توعد التحالف بقطف رؤوسهم.. الرعب يجتاح قيادات مليشيات الحوثي وحالة طوارئ غير معلنة حاكم فارسي جديد للمليشيات بديلًا لـ الصريع «إيرلو».. مسؤول حكومي يكشف مكان تواجده في اليمن ونوع مهمته الحالية محافظ البنك المركزي اليمني يصل عدن زنابيل «الحوثي» تسقط في فخ جديد شمالي غرب مأرب هل تفعلها دول الخليج؟ .. عدد من الدول يوجهون ضربة غير متوقعة لإيران بيان لمليشيا حزب الله اللبناني بعد أن فضحته مفاجآت التحالف رئيس الحكومة يكشف عن وديعة سعودية قادمة ويوجه بالتعامل بحزم مع التجار المتلاعبين بالأسعار
كشفت مصادر مقربة من أروقة الحكم الحكم الحوثي في صنعاء أن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، أمر جهاز الأمن الوقائي التابع له مباشرة بشن حملات اعتقال واسعة في أوساط ضباط المخابرات وبعض مساعدي قادة الميليشيات، بمجرد انتهاء المؤتمر الصحافي الذي عقده المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أول من أمس، وأكد فيه اختراق الهرم القيادي للانقلابيين.
ووفق هذه المصادر، شدد زعيم الميليشيا على ملاحقة من وصفهم بـ«الخونة»؛ حيث وجه أصابع الاتهام بخصوص اختراق جماعته إلى من وصفهم بـ«بقايا النظام السابق»؛ في إشارة إلى الضباط الذين كانوا موالين لـ«حزب المؤتمر الشعبي» والرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وفي حين يقدر مراقبون يمنيون أن تصريحات المالكي ستعمق من حالة الارتياب المتبادلة بين أجنحة الميليشيات؛ خصوصاً بين التيار المنتمي إلى صعدة المستأثر بأغلب المناصب، والتيارات الأخرى المحسوبة على صنعاء وذمار، يجزم سياسيون تحدثوا بأن «هذه الأدلة أظهرت هشاشة الميليشيات استخبارياً، خصوصاً أنها وثقت ظهور المسؤول الأول عن استخباراتها (أبو علي الحاكم) وهو يتلقى التعليمات من أحد عناصر (حزب الله) اللبناني