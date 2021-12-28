بعد ان توعد التحالف بقطف رؤوسهم.. الرعب يجتاح قيادات مليشيات الحوثي وحالة طوارئ غير معلنة حاكم فارسي جديد للمليشيات بديلًا لـ الصريع «إيرلو».. مسؤول حكومي يكشف مكان تواجده في اليمن ونوع مهمته الحالية محافظ البنك المركزي اليمني يصل عدن زنابيل «الحوثي» تسقط في فخ جديد شمالي غرب مأرب هل تفعلها دول الخليج؟ .. عدد من الدول يوجهون ضربة غير متوقعة لإيران بيان لمليشيا حزب الله اللبناني بعد أن فضحته مفاجآت التحالف رئيس الحكومة يكشف عن وديعة سعودية قادمة ويوجه بالتعامل بحزم مع التجار المتلاعبين بالأسعار ضبط خلية ارهابية بتعز ”الانتقالي الجنوبي“ يزعم جاهزيته لمواجهة الحوثيين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض أول تحرك من الرئيس هادي لمحاربة الفساد في مؤسسات الشرعية
تعيش الميليشيا الحوثية في حالة رعب وقلق خوفًا من استهداف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن لمخابئهم، وذلك في أعقاب الإنذار الذي وجَّهه "التحالف" للقيادات الحوثية، وإعلانه مراقبته لهم على مدار الساعة.
أحدث إنذار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، حالة رعب شديدة لدى الحوثيين، وحالة طوارئ غير معلنة في صفوفهم، ولاسيما أن هناك حالة انقسام وتضارب في المصالح بين التيارات الحوثية المختلفة، واختراقات داخل صفوفهم؛ ما استدعى قيام الميليشيا بحملة اعتقالات واسعة، طالت العشرات من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الميليشيا، إضافة إلى ضباط وصف ضباط يعملون في الاستخبارات العسكرية حسب ما ذكرت مصادر امنية متطابقة .
ضربات قاصمة
من جهته، شنَّ "التحالف" غارات جوية على مواقع حوثية؛ ففي مأرب دمَّر الطيران ثلاثة أطقم حوثية، فيما دك مواقع وتجمعات للميليشيا، كما تم تدمير 3 أطقم وعربة مدرعة للميليشيات، بمعارك وغارات في مواقع متفرقة.
كما سقط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات من ميليشيات الحوثي، إثر غارات نفذها "التحالف" في تعز، استهدفت تجمعات جديدة، دفعت بها ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.
فيما حصدت مقاتلات التحالف العربي عشرات العناصر الحوثية في محافظتَي مأرب وتعز خلال الـ48 ساعة الماضية.