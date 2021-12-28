حاكم فارسي جديد للمليشيات بديلًا لـ الصريع «إيرلو».. مسؤول حكومي يكشف مكان تواجده في اليمن ونوع مهمته الحالية

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أكد المحلل السياسي مندوب اليمن لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح اليوم الاثنين على ان الحاكم العسكري الايراني الجديد«البديل للصريع حسن إيرلو» لدى مليشيات الحوثي الإرهابية يتواجد حالياً في مناطق سيطرة الميليشيات ضمن قيادات طهران العسكرية.
واوضح في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر رصدها محرر "مأرب برس"بأن ايران لن تعلن حاليا عن القائد الايراني الجديد لمليشيات الحوثي وذلك بهدف ان تعطي انطباعاً بأنه تم تهريبه في عملية نوعية لليمن.
فيما يلي نص التغريدة :
«ستأخذ طهران فترة قصيرة قبل أن تعلن عن اسم حاكمها العسكري الجديد، وذلك كي تعطي انطباعاً بأنها في عملية نوعية استطاعت تهريبه لليمن.
الحاكم العسكري الجديد لمرتزقة طهران موجود حالياً في البلاد ضمن القيادات العسكرية الإيرانية التي تدنس طهر ترابنا، ومصير اللاحق سيكون مصير السابق»
يذكر بأن الحاكم العسكري للمليشيات الحوثية الارهابية وأحد قيادات الحرس الثوري الإيراني "حسن إيرلو"قد لقي مصرعه خلال الايام القليلة الماضية اثر ضربة جوية لمقاتلات التحالف العربي في صنعاء.