محافظ البنك المركزي اليمني يصل عدن

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وصل قبل قليل الى العاصمة المؤقتة عدن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي .
وذكرت مصادر مأرب برس بأن محافظ البنك المركزي المعقبي وصل الى مطار عدن رفقه عدد من المسؤولين.