زنابيل «الحوثي» تسقط في فخ جديد شمالي غرب مأرب

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 768

سقط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية مساء اليوم الاثنين بين قتلى وجرحى بنيران الجيش والمقاومة في جبهات شمالي غرب مأرب.

وترصد الجيش اليوم الإثنين في كمين محكم عدداً من العناصر الحوثية، والتي سقطت بين قتلى وجرحى بعد أن وقعوا في مرمى النيران، بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك في جبهة محزام ماس شمال غرب محافظة مأرب.

كما تكبدت المليشيا خسائر أخرى، بنيران المدفعية التي دكت مواقعها وتجمعاتها في عدد من المواقع التي تتمركز فيها حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

إلى ذلك تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة معادية "مسيرة" من النوع الانتحاري، وتابعة للمليشيا في أحد المواقع العسكرية بالجبهة ذاتها.