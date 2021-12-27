هل تفعلها دول الخليج؟ .. عدد من الدول يوجهون ضربة غير متوقعة لإيران

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قررت كل من روسيا، الهند، وأوزبكستان وغيرها من دول العالم، منع استيراد الفواكه والخضروات من إيران.
وبحسب ما ذكره الصحفي والباحث الأحوازي محمد مجيد ، فإن مختبرات هذه الدول اكتشفت أن الخضروات والفواكه الإيرانية فيها نسبة عالية جدًا من السموم المسرطنة بسبب استخدام المزارعين الإيرانيين السموم والأسمدة الكيماوية الصينية والمحظور استخدامها عالميًا.
ونوه مجيد الأحوازي أن نسبة كبيرة من الفواكه والخضروات الإيرانية تصدر إلى الأسواق الخليجية والعراق.
وناشد الجهات المعنية التدخل لحماية صحة وسلامة المواطنين من مخاطر استخدام المنتجات الإيرانية المسرطنة.