هل تفعلها دول الخليج؟ .. عدد من الدول يوجهون ضربة غير متوقعة لإيران بيان لمليشيا حزب الله اللبناني بعد أن فضحته مفاجآت التحالف رئيس الحكومة يكشف عن وديعة سعودية قادمة ويوجه بالتعامل بحزم مع التجار المتلاعبين بالأسعار ضبط خلية ارهابية بتعز ”الانتقالي الجنوبي“ يزعم جاهزيته لمواجهة الحوثيين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض أول تحرك من الرئيس هادي لمحاربة الفساد في مؤسسات الشرعية أمير سعودي يوجه أصابع الاتهام للحكومة اللبنانية بعد فيديو التحالف حول تورط حزب الله في اليمن تحرك أمريكي تركي لتقويض نفوذ ايران وروسيا درجات الحرارة تنخفض تحت الصفر في هذه المناطق في السعودية محادثات مكثفة مع محمد صلاح وطلب غريب لقبول التجديد مع ليفربول
في بيان أقل ما يوصف عنه أنه “كتب ميتا”، حيث لم تجد مليشيا حزب الله في لبنان، شيئا تقوله أمام المفاجآت التي كشفها تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا توجيه اتهامات وادعاءات باطلة للتحالف.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت بيانا مقتضبا لمليشيا حزب الله تدعي فيه أن “الأدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها”.
وان التحالف قد باغت المليشيا أمس بأدلة دامغة تكشف تورطها في أعمال ضد الشعب اليمني والمملكة وتعاون موثق مع مليشيا الحوثي.
كما كشف التحالف أيضا عن معلومات صادمة للمليشيا وأنها مخترقة حتى أعلى قمة الهرم الإداري، وأن التحالف مطلع على كافة المعلومات المتعلقة بالمليشيا.