بيان لمليشيا حزب الله اللبناني بعد أن فضحته مفاجآت التحالف

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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في بيان أقل ما يوصف عنه أنه “كتب ميتا”، حيث لم تجد مليشيا حزب الله في لبنان، شيئا تقوله أمام المفاجآت التي كشفها تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا توجيه اتهامات وادعاءات باطلة للتحالف.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نشرت بيانا مقتضبا لمليشيا حزب الله تدعي فيه أن “الأدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها”.

وان التحالف قد باغت المليشيا أمس بأدلة دامغة تكشف تورطها في أعمال ضد الشعب اليمني والمملكة وتعاون موثق مع مليشيا الحوثي.

كما كشف التحالف أيضا عن معلومات صادمة للمليشيا وأنها مخترقة حتى أعلى قمة الهرم الإداري، وأن التحالف مطلع على كافة المعلومات المتعلقة بالمليشيا.