ضبط خلية ارهابية بتعز

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الإثنين، أن الأجهزة الأمنية بشرطة تعز ضبطت خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص بعد عملية رصد دقيقة.



وأفاد موقع وزارة الداخلية عن مصدر مسئول بشرطة تعز قوله، إن"الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الخلية بعد عملية مراقبة ورصد لتحركاتهم".



وأوضح المصدر، أنه أثناء التحقيق مع أفراد الخلية اعترفوا بأنهم كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية تستهدف أمن واستقرار محافظة تعز.



في سياق أخر ضبط مركز شرطة الصافية بمديرية الشمايتين، جنوب تعز؛ 5 متهمين في قضايا مختلفة شملت سرقة واعتداء على الممتلكات العامة .



ونقل موقع الداخلية عن مدير مركز الشرطة المقدم رامي رشيد قوله، إن الشرطة تمكنت من ضبط المدعو (ر . أ . م) المتهم بعدد ١٨ قضية سرقة حيث تم القبض عليه عقب رصده بسرقة مبالغ مالية من داخل إحدى السيارات وكذا سرقة جوال من داخل إحدى الحافلات في سوق السمسرة.





وأضاف، أنه تم ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على الكيبلات وأعمدة الإنارة وخطوط الكهرباء الرئيسية في دُبع الخارج وذلك بتقطيع الأعمدة الخشبية بواسطة منشار كهربائي.



وأوضح أن المركز خلال الأيام الماضية قام بضبط المدعو (ي . ع . ع) وهو متلبسا بسرقة إحدى المواشي تابعة لأحد المواطنين في قرية المخادع دُبع الخارج , وقد تم عمل محاضر جمع الاستدلالات وإحالة جميع المتهمين إلى الحجز تمهيدا لإرسال ملفاتهم إلى جهة الاختصاص.



وفي هذا السياق أثنى مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي على اليقظة العالية الذي يتمتع بها أفراد قسم شرطة الصافية, معبرا عن شكره وتقديره لمدير وضباط وأفراد المركز على جهودهم الكبيرة وتحقيقهم نجاحات بارزة وملموسة في ضبط المجرمين والحد من انتشار الجريمة.