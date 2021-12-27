ضبط خلية ارهابية بتعز ”الانتقالي الجنوبي“ يزعم جاهزيته لمواجهة الحوثيين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض أول تحرك من الرئيس هادي لمحاربة الفساد في مؤسسات الشرعية أمير سعودي يوجه أصابع الاتهام للحكومة اللبنانية بعد فيديو التحالف حول تورط حزب الله في اليمن تحرك أمريكي تركي لتقويض نفوذ ايران وروسيا درجات الحرارة تنخفض تحت الصفر في هذه المناطق في السعودية محادثات مكثفة مع محمد صلاح وطلب غريب لقبول التجديد مع ليفربول السلطات الإماراتية تعتقل ثلاثة إسرائيليين بسبب أكياس الشكولاتة والنبيذ وأيفون وفاة فنانة سعودية شهيرة خارج المملكة لماذا انفجرت الفنانة أحلام بالبكاء في حفلها موسم الرياض ؟
زعم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الإثنين، جاهزية عناصره لمواجهة جماعة الحوثي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ عام.
وقال رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي -خلال لقائه بالسفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر- إن قواته جاهزة لمواجهة التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات، حسبما نقله موقع الانتقالي.
وأشار الزبيدي إلى أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما وصفه بـ"الأرضية الصلبة لتوحيد الجبهة وتعزيز العمل المشترك على مختلف الأصعدة".
بدوره، أكد "ال جابر" أن الانتقالي يلعب دورا محوريا في إنجاح الجهود على الأرض، لافتا إلى ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لدعم كل الجهود السياسية والعسكرية.
ويأتي اللقاء بعد يومين من تعيين الرئيس هادي عوض الوزير محافظا لشبوة خلفا لمحمد صالح عديو بضغوط سعودية إماراتية اثر مواقف الأخير الرافضة لتواجد القوات الاماراتية وأدواتها في عتق ومطالباته الإمارات بإخلاء منشأة بلحاف الغازية التي حولتها إلى ثكنة عسكرية منذ خمس سنوات ومنعت استئناف تصدر الغاز منها.