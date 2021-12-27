”الانتقالي الجنوبي“ يزعم جاهزيته لمواجهة الحوثيين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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زعم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الإثنين، جاهزية عناصره لمواجهة جماعة الحوثي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ عام.

وقال رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي -خلال لقائه بالسفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر- إن قواته جاهزة لمواجهة التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات، حسبما نقله موقع الانتقالي.

وأشار الزبيدي إلى أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما وصفه بـ"الأرضية الصلبة لتوحيد الجبهة وتعزيز العمل المشترك على مختلف الأصعدة".

بدوره، أكد "ال جابر" أن الانتقالي يلعب دورا محوريا في إنجاح الجهود على الأرض، لافتا إلى ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لدعم كل الجهود السياسية والعسكرية.

ويأتي اللقاء بعد يومين من تعيين الرئيس هادي عوض الوزير محافظا لشبوة خلفا لمحمد صالح عديو بضغوط سعودية إماراتية اثر مواقف الأخير الرافضة لتواجد القوات الاماراتية وأدواتها في عتق ومطالباته الإمارات بإخلاء منشأة بلحاف الغازية التي حولتها إلى ثكنة عسكرية منذ خمس سنوات ومنعت استئناف تصدر الغاز منها.