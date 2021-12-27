أمير سعودي يوجه أصابع الاتهام للحكومة اللبنانية بعد فيديو التحالف حول تورط حزب الله في اليمن تحرك أمريكي تركي لتقويض نفوذ ايران وروسيا درجات الحرارة تنخفض تحت الصفر في هذه المناطق في السعودية محادثات مكثفة مع محمد صلاح وطلب غريب لقبول التجديد مع ليفربول السلطات الإماراتية تعتقل ثلاثة إسرائيليين بسبب أكياس الشكولاتة والنبيذ وأيفون وفاة فنانة سعودية شهيرة خارج المملكة لماذا انفجرت الفنانة أحلام بالبكاء في حفلها موسم الرياض ؟ من الساحل الغربي الى الساحل الشرقي.. الدفع بقوات عسكرية مدعومة اماراتيا الى شبوة لتحرير مديريات ”بيحان“ تراجع كبير في فارق الصرف بين عدن وصنعاء والعملة تواصل التعافي «أسعار الصرف مساء اليوم» بماذا وجه الرئيس هادي محافظ شبوة الجديد وماذا قال العولقي عقب ادائه اليمين الدستورية؟
أظهرت بيانات المركز الوطني للأرصاد في السعودية تسجيل محافظتين في شمال المملكة لدرجات حرارة تحت الصفر، حيث تتعرض بعض المناطق في البلاد لطقس بارد.
وذكر المركز أن محافظتي القريات وطريف سجلتا، فجر الأحد، درجة حرارة (-1) مئوية، كأدنى درجة حرارة على مستوى السعودية.
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أن تبوك سجلت ثلاث درجات مئوية، وحائل خمس درحات.
وبحسب المركز، تترقب المملكة، الثلاثاء، أجواء شتوية ماطرة تؤثر على مكة والرياض وتبوك والباحة وعسير والقصيم والشرقية والجوف وحائل.
كما تتعرض جنوب السعودية، الاثنين، إلى انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبة بعوالق ترابية، وفقا لتقرير المركز الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية .