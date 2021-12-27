درجات الحرارة تنخفض تحت الصفر في هذه المناطق في السعودية

الإثنين 27 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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أظهرت بيانات المركز الوطني للأرصاد في السعودية تسجيل محافظتين في شمال المملكة لدرجات حرارة تحت الصفر، حيث تتعرض بعض المناطق في البلاد لطقس بارد.

وذكر المركز أن محافظتي القريات وطريف سجلتا، فجر الأحد، درجة حرارة (-1) مئوية، كأدنى درجة حرارة على مستوى السعودية.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر أن تبوك سجلت ثلاث درجات مئوية، وحائل خمس درحات.

وبحسب المركز، تترقب المملكة، الثلاثاء، أجواء شتوية ماطرة تؤثر على مكة والرياض وتبوك والباحة وعسير والقصيم والشرقية والجوف وحائل.

كما تتعرض جنوب السعودية، الاثنين، إلى انخفاض في درجات الحرارة، مصحوبة بعوالق ترابية، وفقا لتقرير المركز الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية .